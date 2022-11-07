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Политика

Правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год

03 декабря 2022 11:34  [76] Политика
Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

"Дорожная карта" по развитию сотрудничества между правительствами Нижегородской области и Республики Беларусь на 2023 год подписана.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Церемония прошла в Павловском районе в Ворсме, с белорусской стороны документ подписал Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Ворсме развернуто российско-белорусское производство трамваев. По словам Глеба Никитина, трамваи, выпускаемые в Нижегородской области, будут носить название "МиНиН" (Минск+Нижний Новгород).

"Создание производственной площадки в Ворсме – отличный пример нашего взаимодействия. Кооперация с предприятием "Белкоммунмаш" выгодна для всех. Очень важно, что в Ворсме уже создано примерно 150 рабочих мест, а при выходе на полную мощность будет около 500! Более 90% комплектующих - российского и белорусского производства", - заявил Глеб Никитин.

"Хочется поблагодарить тех, благодаря кому наше сотрудничество стало возможным: Александра Григорьевича Лукашенко, Михаила Владимировича Мишустина, Дениса Валентиновича Мантурова. Огромное спасибо всем командам, работающим над проектом! Впереди много работы!" - написал в телеграм-канале губернатор.

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Теги:
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