Обновление трамвайных путей в Нижнем Новгороде проводится по программе модернизации системы городского электротранспорта Общество

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко осмотрели первый участок обновления трамвайной линии в Сормове.

Работы были выполнены в рамках стартовавшей программы модернизации системы городского электротранспорта.

По этой программе, которая, по словам Глеба Никитина, является самой масштабной в РФ, будет обновлено около 150 км трамвайных линий, проведена реконструкция 15 тяговых подстанций и 3 трамвайных депо.

Перевозить пассажиров будут новые трамваи, производство которых запущено в Ворсме Павловского района.

"Эти меры повысят скорость и надежность трамваев, а также увеличат пассажиропоток в два раза", - отметил Глеб Никитин.

Участок на Коминтерна в качестве пилота был выбран из-за изношенности рельсового полотна. Здесь происходили и сходы вагонов с рельсов, и другие аварийные ситуации. Скорость движения трамваев ограничивали до 5 км/ч.

Как заявил губернатор, замена путей позволит снизить вибрацию и шум от трамваев. Все материалы - отечественного производства.

"Нижний Новгород – первый город России, где был запущен электрический трамвай. И сейчас мы открываем новую страницу этой истории!" - написал в телеграм-канале Глеб Никитин.