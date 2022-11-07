Нацпроекты — людям
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
03 декабря 2022 17:09  [1] Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе визита в Нижний Новгород ознакомился с лучшими практиками КУПНО
03 декабря 2022 11:45  [211] Евгений Люлин: "Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия"
03 декабря 2022 11:34  [199] Правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год
02 декабря 2022 19:28  [640] Эксперт-мониторинг событий с 25 ноября по 2 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
02 декабря 2022 16:37  [223] Единый реестр иностранных агентов опубликовали в России
02 декабря 2022 10:36  [257] "Единая Россия" в свой День рождения поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
02 декабря 2022 09:15  [251] Глеб Никитин встретился с делегацией из Республики Беларусь
01 декабря 2022 18:17  [732] Первое заседание Общественной палаты III созыва прошло в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 17:39  [761] Пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района
01 декабря 2022 12:36  [295] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии ЗС НО Владислава Атмахова
Политика

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе визита в Нижний Новгород ознакомился с лучшими практиками КУПНО

03 декабря 2022 17:09  [1] Политика

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 декабря посетили Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), где проходит первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ".

Дмитрий Григоренко пообщался с молодыми специалистами и узнал, как они видят свое карьерное будущее на госслужбе.

По данным пресс-службы нижегородского правительства, Глеб Никитин рассказал вице-премьеру РФ о лучших практиках КУПНО – флагманского проекта по развитию человеческого потенциала государственных и муниципальных служащих в регионе.

"КУПНО формирует государственных служащих нового качества на основе базовых ценностей – служения, лидерства, объединения. Мы повышаем эффективность процессов в органах исполнительной власти, выявляем и продвигаем сотрудников с высоким потенциалом на государственной службе, формируем новую корпоративную культуру госслужащих", - заявил Глеб Никитин.

По словам министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергея Бочарова, еще одно важное направление работы Корпоративного университета – комплексная диагностика человеческих ресурсов, которая помогает выявить уровень развития компетенций и определить потенциал команды.

Эксперты КУПНО создали интерактивный навигатор развития компетенций для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. На базе Корпоративного университета функционирует сертифицированный центр оценки, позволяющий разрабатывать индивидуальные планы развития сотрудников.

Совместно с Центром управления регионом (ЦУР) Нижегородской области КУПНО разработана образовательная программа по человекоцентричности для государственных и муниципальных служащих. Цель – изменить модель поведения сотрудников органов власти, которые напрямую работают с гражданами и бизнесом, от подхода "выполняю поручения" до "решаю проблему заявителя".

В настоящее время программа реализуется в пилотных муниципалитетах, в планах распространить ее на все муниципалитеты Нижегородской области.

"Миссия Корпоративного университета правительства Нижегородской области – объединять регионы. КУПНО одержал победу во Всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления" Минтруда России в номинации "Комплексная кадровая работа". Мы открыты для сотрудничества со всеми субъектами федерации, готовы делиться своим опытом и помогать с тиражированием практики КУПНО в регионах", - отметил министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров.

СПРАВКА

Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит в стране впервые и направлен на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах.

С 1 по 3 декабря сразу на трех площадках ("Сириус" в парке Швейцария, Сбер GARAGE и КУПНО) организована масштабная деловая программа с участием представителей федеральных, а также региональных органов власти со всей России, институтов развития, госкорпораций, крупнейших промышленных предприятий страны и особых экономических зон.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин КУПНО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph