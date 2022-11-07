Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе визита в Нижний Новгород ознакомился с лучшими практиками КУПНО Политика

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 декабря посетили Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), где проходит первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ".

Дмитрий Григоренко пообщался с молодыми специалистами и узнал, как они видят свое карьерное будущее на госслужбе.

По данным пресс-службы нижегородского правительства, Глеб Никитин рассказал вице-премьеру РФ о лучших практиках КУПНО – флагманского проекта по развитию человеческого потенциала государственных и муниципальных служащих в регионе.

"КУПНО формирует государственных служащих нового качества на основе базовых ценностей – служения, лидерства, объединения. Мы повышаем эффективность процессов в органах исполнительной власти, выявляем и продвигаем сотрудников с высоким потенциалом на государственной службе, формируем новую корпоративную культуру госслужащих", - заявил Глеб Никитин.

По словам министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергея Бочарова, еще одно важное направление работы Корпоративного университета – комплексная диагностика человеческих ресурсов, которая помогает выявить уровень развития компетенций и определить потенциал команды.

Эксперты КУПНО создали интерактивный навигатор развития компетенций для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. На базе Корпоративного университета функционирует сертифицированный центр оценки, позволяющий разрабатывать индивидуальные планы развития сотрудников.

Совместно с Центром управления регионом (ЦУР) Нижегородской области КУПНО разработана образовательная программа по человекоцентричности для государственных и муниципальных служащих. Цель – изменить модель поведения сотрудников органов власти, которые напрямую работают с гражданами и бизнесом, от подхода "выполняю поручения" до "решаю проблему заявителя".

В настоящее время программа реализуется в пилотных муниципалитетах, в планах распространить ее на все муниципалитеты Нижегородской области.

"Миссия Корпоративного университета правительства Нижегородской области – объединять регионы. КУПНО одержал победу во Всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления" Минтруда России в номинации "Комплексная кадровая работа". Мы открыты для сотрудничества со всеми субъектами федерации, готовы делиться своим опытом и помогать с тиражированием практики КУПНО в регионах", - отметил министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров.

СПРАВКА

Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит в стране впервые и направлен на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах.

С 1 по 3 декабря сразу на трех площадках ("Сириус" в парке Швейцария, Сбер GARAGE и КУПНО) организована масштабная деловая программа с участием представителей федеральных, а также региональных органов власти со всей России, институтов развития, госкорпораций, крупнейших промышленных предприятий страны и особых экономических зон.

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