Более половины автодороги Нижний Новгород – Кстово обновили по нацпроекту в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более половины трассы Нижний Новгород – Кстово обновили в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Согласно информации, общая протяженность дороги Нижний Новгород – Кстово составляет 17,8 км. Ширина трассы местами достигает 25 м, на ней расположено от 4 до 6 полос движения. Интенсивность движения составляет до 30 тысяч автомобилей в сутки.

В 2022 году около 8,86 км приведено в нормативное состояние: устранены колейность, ямочность, сетка трещин. На данном участке были выполнены работы по фрезерованию, укладке асфальтобетонной смеси, а обочины усилены гранулятом.

Кроме того, в рамках программы "Безопасность дорожного движения" установлены Г-образные металлические опоры для дублирования дорожных знаков, обозначающих пешеходный переход.

Кроме того, рассказали в ведомстве, уже заключён госконтракт на 2023 год на ремонт оставшегося участка для повышения уровня безопасности и комфорта проезда. В частности, до конца сентября следующего года здесь обновят дорожное полотно, отремонтируют заездные карманы и заменят автобусные павильоны, а при необходимости ещё будут заменены барьерное и перильное ограждения. Напомним, на эти цели выделено 135 млн рублей.

Всего же в Кстовском районе по нацпроекту в 2022 году отремонтировано более 24 км дорог, финансирование составило около 440 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 560 млн рублей выделено на ремонт дорог в четырёх районах Нижнего Новгорода в 2023 году.