Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в многоквартирном доме в Заволжье

Фото:
Городецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту разрушения межквартирных перегородок в жилом пятиэтажном доме в Заволжье.
Как уточнили в СУ СК по региону, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
Напомним, в доме №45 по проспекту Дзержинского утром 5 декабря произошёл взрыв, в результате чего были разрушены стены между тремя квартирами. По предварительным данным, межэтажные перекрытия не пострадали.
Согласно информации, жильцов в пострадавших квартирах на момент инцидента не было. Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей.
В настоящее время следователи и опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления приступили к осмотру места происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Кроме того, проверку по факту хлопка организовала прокуратура Нижегородской области. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал исполняющий обязанности Городецкого городского прокурора Дмитрий Кучеров.
На место ЧП прибыл и глава муниципального округа Александр Мудров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+