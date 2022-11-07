Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в многоквартирном доме в Заволжье Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Городецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту разрушения межквартирных перегородок в жилом пятиэтажном доме в Заволжье.

Как уточнили в СУ СК по региону, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Напомним, в доме №45 по проспекту Дзержинского утром 5 декабря произошёл взрыв, в результате чего были разрушены стены между тремя квартирами. По предварительным данным, межэтажные перекрытия не пострадали.

Согласно информации, жильцов в пострадавших квартирах на момент инцидента не было. Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей.

В настоящее время следователи и опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления приступили к осмотру места происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Кроме того, проверку по факту хлопка организовала прокуратура Нижегородской области. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал исполняющий обязанности Городецкого городского прокурора Дмитрий Кучеров.

На место ЧП прибыл и глава муниципального округа Александр Мудров.