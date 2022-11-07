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Медицинский центр появится на улице Дьякова в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект медицинского диагностического центра у дома №13 по улице Дьяконова в Автозаводском районе разработало ООО "НН-Оргтехстрой" по заказу ООО "НИКС".
Члены Архитектурного совета приняли предоставленное решение для дальнейшего проектирования с учетом доработки архитектурного облика.
Ранее сообщалось, что три ФАПа построили в Нижегородской области в октябре.
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