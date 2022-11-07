Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 15:46  [52] Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards
05 декабря 2022 15:32  [60] Роман Любарский: "Благодаря масштабной модернизации первичного звена здравоохранения улучшается качество жизни нижегородцев"
05 декабря 2022 15:10  [87] Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км
05 декабря 2022 15:04  [92] Николай Сатаев: "Работа Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода помогает решать важные социальные задачи"
05 декабря 2022 14:51  [97] Матери погибшего в ходе СВО нижегородца Михаила Раку вручили Орден мужества
05 декабря 2022 14:13  [130] Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за строительства метро
05 декабря 2022 13:34  [99] Экологический квиз для молодежи "Мы – экологи" прошел в Арзамасе
05 декабря 2022 13:12  [168] Медицинский центр появится на улице Дьякова в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 12:40  [132] Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек
05 декабря 2022 12:25  [151] Активисты нижегородской "Волонтерской роты" очистили от снега и мусора более 80 памятников в Нижнем Новгороде
Общество

Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км

05 декабря 2022 15:10  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Whoosh.

Как рассказал представитель пресс-службы компании Денис Балакирев, в каждом самокате размещен IoT модуль, собирающий данные о поездках. Так, в текущем году в Нижнем Новгороде проехали на электросамокатах более 3,7 млн километров, а среднее время поездки составило около 15 минут.

Около 80% поездок совершается по "транспортному сценарию": нижегородцы добираются на самокатах до работы и учебы.

Летом в Нижнем Новгороде на Нижне-Волжской набережной работала бесплатная школа вождения электросамокатов. Ее посетили пользователи всех возрастов. Планируется, что такая практика будет возобновлено и в следующем году.

Также в 2023 году планируется расширить зоны поездок, увеличить "плотность покрытия". Так, больше самокатов появится в спальных районах и территориях, где они наиболее востребованы.

Электросамокаты вернутся на улицы Нижнего Новгорода в марте-апреле.

Напомним, скорость электросамокатов и гироскутеров ограничили 25 км/ч.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
самокат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph