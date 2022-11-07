Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Whoosh.

Как рассказал представитель пресс-службы компании Денис Балакирев, в каждом самокате размещен IoT модуль, собирающий данные о поездках. Так, в текущем году в Нижнем Новгороде проехали на электросамокатах более 3,7 млн километров, а среднее время поездки составило около 15 минут.

Около 80% поездок совершается по "транспортному сценарию": нижегородцы добираются на самокатах до работы и учебы.

Летом в Нижнем Новгороде на Нижне-Волжской набережной работала бесплатная школа вождения электросамокатов. Ее посетили пользователи всех возрастов. Планируется, что такая практика будет возобновлено и в следующем году.

Также в 2023 году планируется расширить зоны поездок, увеличить "плотность покрытия". Так, больше самокатов появится в спальных районах и территориях, где они наиболее востребованы.

Электросамокаты вернутся на улицы Нижнего Новгорода в марте-апреле.

Напомним, скорость электросамокатов и гироскутеров ограничили 25 км/ч.