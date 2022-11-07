Храм планируется построить у ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Храм планируется построить у ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, общественные слушания по вопросу изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокской, реки Оки, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской будут проходить до 12 декабря.

На данном участке планируется строительства храма в честь священномученика Алексия Порфирьева. Его проект был разработан ООО "Сфера" по заказу Нижегородской епархии.

Всего будет образовано два земельных участках площадью 2252 кв. м и 3386 кв. м.

Кроме строительства храма, на территории планируется обустроить дорогу и тротуары, а также провести благоустройство и озеленение.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект Троицкой церкви на улице Рождественской.

Также напомним, что Воскресенская церковь в Нижнем Новгороде будет отреставрирована.