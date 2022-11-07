Выручка нижегородских муниципальных предприятий за 9 месяцев 2022 года составила 890 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству рассмотрели результаты финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий города за 9 месяцев 2022 года.

Согласно информации, их выручка за первые 9 месяцев текущего года составила 890 млн рублей, что на 1,4% больше аналогичного периода 2021 года.

Наибольшая прибыль зафиксирована у МП "Городская управляющая компания" – более 22 млн рублей. Прибыль МП "Нижегородские бани" составила 5,2 млн рублей, МП "Муниципальная недвижимость" – 3,2 млн рублей, МП "Автозаводский парк" и МП "Дворец бракосочетания Автозаводского района" – по 2 млн рублей.

Также на 44,5% снизился объем кредиторской задолженности. На данный у муниципальных предприятий Нижнего Новгорода он составляет 430,4 млн рублей.

По итогам обсуждения вопроса депутат Павел Пашинин попросил предоставить данные о расходах и доходах муниципальных предприятий за несколько лет для рассмотрения динамики и эффективности работы учреждений.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде.