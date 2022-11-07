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Экономика

Публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде

02 декабря 2022 18:06  [96] Экономика
Юрий Мочалкин

Юрий Мочалкин

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как напомнил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин, доходы бюджета на 2023 год планируются в сумме 48,6 млрд рублей и по сравнению с 2022 годом увеличатся на 4 млрд. Расходы бюджета планируются в сумме 50,9 млрд рублей, что на 6,3 млрд больше, чем в текущем году.

Собственные доходы бюджета составят 23 млрд рублей, а межбюджетные трансферты – 25,6 млрд.

Бюджет города по-прежнему остается социально направленным - на развитие образования, культуры, спорта и социальную политику направлено 58% расходов. В частности, расходы на соцсферу в сравнении с 2022 годом вырастут на 1,6 млрд рублей, а капитальные расходы (закупки нового оборудования, ремонт зданий) составят 12 млрд рублей.

В следующем году в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию 7 детсадов и одна школа, на оснащение которых будет направлено 87,7 млн рублей. На антитеррористическую безопасность образовательных учреждений выделено 535,4 млн.

На программу "Развитие культуры" будет направлено 3,4 млрд рублей. Эти средства пойдет на ремонт планетария, реставрацию ОКН на улице Пискунова и здания филиала музея Горького. На обновление материально-технической базы культурных учреждений выделено 500 млн рублей, продолжится и финансирование проекта "Культурный район".

На создание новых, содержание и ремонт существующих спортивных площадок, по данным директора департамента, предусмотрено 118,3 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем в 2022 году.

В 2,3 раза увеличено финансирование мероприятий для развития социальной активности молодежи, ее вовлечение в волонтерскую деятельность, выплату городских стипендий, поддержку патриотического воспитания. На эти цели выделено 43,7 млн рублей.

Финансирование  ЖКХ составит 4,5 млрд рублей. В эту графу расходов входит снос незаконных строений, капитальным ремонт многоквартирных домов.

Также за счет межбюджетных трансфертов будет продолжено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Новинках и Ольгино для подготовки участков к жилищному строительству, реконструкция станции "Малиновая гряда" и городской станции аэрации.

На ремонт и строительство дорог будет направлено 4 млрд рублей, что на 473 млн рублей больше, чем в текущем году.

На благоустройство будет направлено 3,3 млрд рублей. На эти средства также будет построено 7,6 км ливневой канализации.

На переселение граждан из аварийного фонда в 2023 году предусмотрено 1,8 млрд рублей.

Также продолжится снижение долговых обязательств города. В 2023 году расходы на обслуживание долгов уменьшатся на треть.

Свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджету можно направить до 23:59 2 декабря по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации через сервис "Интернет-приемная".

С полным текстом проекта решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов можно ознакомиться по ссылке.

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря. 

Ранее проект бюджета на следующий год рассмотрели следующие постоянные комиссии Думы Нижнего Новгорода:

- по транспорту и дорожному хозяйству;

- по городскому хозяйству;

- по имуществу и земельным отношениям;

- по экологии;

- по экономике, промышленности и предпринимательству;

- по социальной политике;

- по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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