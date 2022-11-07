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Почти 900 детей с Донбасса обучаются в нижегородских детсадах и школах. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство образования Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас в регионе находится 898 детей из ДНР, ЛНР и других новых территорий.
Из них 258 ходят в детские сады, а 640 обучаются в школах.
Ранее сообщалось, что более 4 тысяч переселенцев с Донбасса находятся в Нижегородской области.
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