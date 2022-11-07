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Общество

Около 200 км дорог к образовательным и культурным учреждениям отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году

05 декабря 2022 17:44  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 200 км дорог к образовательным и культурным учреждениям отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Глеба Никитина.

По словам губернатора, дорогам, по которым ездит школьный и общественный транспорт, уделяется особое внимание.

Глеб Никитин также отметил, что вопросы о состоянии дорог к школам были подняты и в ходе прямой линии 23 ноября. В частности, обращения поступали из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов, г.о.г. Выкса.

Всего в Нижегородской области в этом году было обновлено около 1 100 км дорог.

"Нижегородская область последние три года занимает  лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году.

Также напомним, что более половины автодороги Нижний Новгород – Кстово обновили по нацпроекту в 2022 году.

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Теги:
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