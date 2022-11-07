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Около 200 км дорог к образовательным и культурным учреждениям отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Глеба Никитина.
По словам губернатора, дорогам, по которым ездит школьный и общественный транспорт, уделяется особое внимание.
Глеб Никитин также отметил, что вопросы о состоянии дорог к школам были подняты и в ходе прямой линии 23 ноября. В частности, обращения поступали из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов, г.о.г. Выкса.
Всего в Нижегородской области в этом году было обновлено около 1 100 км дорог.
"Нижегородская область последние три года занимает лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год", - сказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году.
Также напомним, что более половины автодороги Нижний Новгород – Кстово обновили по нацпроекту в 2022 году.
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