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Общество

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России вступил в силу 5 декабря

05 декабря 2022 17:42  [91] Общество

Федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря. Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает телеканал "360", статьи закона предусматривают внесение поправок в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", "О рекламе", "О средствах массовой информации", "Об основных гарантиях прав ребёнка в России", "О правах потребителей", "О поддержке кинематографии в России" и другие.

Федеральный закон предусматривает, что доступ к подпадающей под ограничение информации россияне смогут получить только по достижении 18 лет. При этом условии нужно будет вводить специальные коды или производить другие действия, которые подтвердят их возраст.

Отмечается, что обязанности по мониторингу нарушающих закон сообщений в интернете займётся Роскомнадзор.

Кроме того, в соответствии с новым законом запрещается продажа товаров, содержащих информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, а также насилия и жестокости.

Для сообщений СМИ с содержанием на тематику ЛГБТ обязательна маркировка специальным знаком или текстовым предупреждением об ограничении доступа для детей.

В КоАП также будут внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.

Напомним, что соавторами законопроекта стали почти 400 депутатов Госдумы. Документ был принят Госдумой РФ 24 ноября и одобрен Советом Федерации 30 ноября 2022 года.

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Теги:
Дети Законопроекты ЛГБТ
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