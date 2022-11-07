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Общество

Арзамасский центр развития добровольчества "Мой город" признан одной из лучших волонтерских организаций России

06 декабря 2022 17:26  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Арзамасский центр развития добровольчества "Мой город" признан одной из лучших волонтерских организаций России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информация, деятельность центра высокого оценила экспертная комиссия Международного форума гражданского участия #Мывместе, который проходит в Москве с 4 по 8 декабря.

Специалисты учли активное участие центра "Мой город" в федеральных проектах, а также вклад организации в развитие местного сообщества, грантовую деятельность и поддержку городских инициатив. Арзамасские волонтеры занимаются профилактикой межнациональных конфликтов среди молодежи, развитием социальной активности жителей микрорайонов и инклюзивного туризма.

Как рассказали в министерстве образования и науки региона, участие в форуме гражданского участия #Мывместе принимают более 10 тысяч человек из 45 стран, в том числе 23 представителя Нижегородской области.

Министр образования региона Ольга Петрова отметила, что к акции #МыВместе присоединились уже 40 нижегородских колледжей. В них собирают гуманитарную помощь для участников СВО.

Ранее сообщалось, что более 9,5 тыс. человек вступили в ряды нижегородских "Волонтеров Победы" за семь лет.

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Теги:
Арзамас Волонтеры
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