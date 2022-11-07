Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты на развитие агротуризма

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Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты "Агротуризм". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, размер каждого гранта составляет 10 млн рублей. В Нижегородской области их получат:
- фермер Леонид Бугров, который планирует реализовать проект фермерской усадьбы "Бугровское в Тонкинском районе;
- Павел Ефремов в своем фермерском хозяйстве в Шарангском районе построит гостевой дом "Деревенская усадьба";
- Сельхозпредприятие "Союз" также в Шарангском районе возведет "Дом охотника".
Как отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, агротуризм не только способствует продвижению фермерской продукции, но и повышает уровень занятости сельского населения.
Председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Игорь Тюрин рассказал, что грантовые средства можно потратить на строительство или ремонт помещений для приема туристов, благоустройство прилегающих территорий, а также на создание развлекательной инфраструктуры.
Напомним, в августе гранты на развитие агротуризма также получили три нижегородских фермерских хозяйства.
Также ранее сообщалось, что поддержку агротуризма предлагается расширить в Нижегородской области.
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