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Бизнес

Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты на развитие агротуризма

06 декабря 2022 18:22  [88] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты "Агротуризм". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, размер каждого гранта составляет 10 млн рублей. В Нижегородской области их получат:

- фермер Леонид Бугров, который планирует реализовать проект фермерской усадьбы "Бугровское в Тонкинском районе;

- Павел Ефремов в своем фермерском хозяйстве в Шарангском районе построит гостевой дом "Деревенская усадьба";

- Сельхозпредприятие "Союз" также в Шарангском районе возведет "Дом охотника".

Как отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, агротуризм не только способствует продвижению фермерской продукции, но и повышает уровень занятости сельского населения.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Игорь Тюрин рассказал, что грантовые средства можно потратить на строительство или ремонт помещений для приема туристов, благоустройство прилегающих территорий, а также на создание развлекательной инфраструктуры.

Напомним, в августе гранты на развитие агротуризма также получили три нижегородских фермерских хозяйства.

Также ранее сообщалось, что поддержку агротуризма предлагается расширить в Нижегородской области.

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Теги:
АПК Гранты Сельское хозяйство
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