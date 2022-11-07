Аналитики ЦУР в ПФО приняли 180 управленческий решений Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Окружной семинар для госслужащих регионов Приволжского федерального округа прошел в Нижнем Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, на мероприятии совместно с руководителями центров управления регионами обсудили вопросы взаимодействия, направленного на повышение качества "обратной связи" с жителями в интернете, перестройка форматов интернет-коммуникаций с учетом изменения медиапотребления.

Отмечается, что в 2022 году ЦУР в регионах ПФО принял 180 управленческих решений на основе аналитики и социологии.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что общая цель органов власти и ЦУР — обеспечение открытого диалога и оперативной реакции на проблемы, о которых жители пишут в интернете.

На рабочей встрече с Игорем Комаровым глава АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак, отметил лидирующие позиции регионов Приволжья. Так, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край стали пилотными регионами, где были созданы госпаблики органов власти. Опыт этих регионов в значительной степени оказал влияние на становление системы, масштабированной на всю страну.

По словам Владимира Табака, в 2022 году все ЦУР ПФО обработали более 827 тысяч инцидентов в соцсетях, что почти на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также было проведено 550 прямых линий с госслужащими.

Как рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, с начала года было проведено 25 прямых эфиров с руководителями министерств и ведомств, главами районов. Суммарно их посмотрели более 6 млн раз.

"Эфиры проходят максимально открыто, любой человек может задать вопрос и тут же получить ответ от представителей власти. Главное - писать конструктивно, а не просто выплескивать эмоции о том, как все плохо. Тогда получится качественный диалог, а вопрос будет решен", - отметил Алексей Ушаков.

Напомним, "Центр управления регионом" в Нижегородской области был запущен в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что аналитики ЦУР по всей России за 2 года приняли более тысячи управленческих решений.