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Общество

Сквер Бурнаковский в Нижнем Новгороде благоустроят в 2025 году после завершения строительства метро

07 декабря 2022 12:23  [28] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер Бурнаковский в Нижнем Новгороде благоустроят в 2025 году после завершения строительства метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в сквере у ТЦ "Шоколад" будет построена вентиляционная шахта для тоннеля метро от "площади Свободы" до "Сенной".

Как рассказали в ГК "Моспроект-3" - подрядчике строительства метро, в сквере будет посажено 21 дерево, более 1,2 тысяч кустарников, а также разбито более 2 тысяч кв. м газона и цветников.

Отмечается, что использоваться будут ценные породы деревьев, например, липа и лиственница. Также будут высажены сирень, спирея, вейгела и хвойники.

Кроме того, будут обустроены пешеходные дорожки, освещение и скамейки.

Благоустройство планируется завершить до конца 2025 года.

Напомним, стройплощадка метро в сквере Бурнаковском появилась в сентябре.

Ранее сообщалось, что что основной этап строительства метро на площади Сенной начнется в декабре 2022 года.

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Теги:
Благоустройство Метро
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