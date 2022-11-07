Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2022 11:25  [60] Олег Лавричев и Анатолий Лесун провели совместный прием граждан
02 декабря 2022 11:18  [51] Более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в 2022 году
02 декабря 2022 11:12  [65] Нижегородская молодежь встретилась в Павлове с известными спортсменами в рамках проекта "Наше время настало"
02 декабря 2022 11:02  [276] Аномально холодная погода прогнозируется в Нижегородской области 2-6 декабря
02 декабря 2022 10:50  [122] Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел стройплощадку станции метро "Сенная"
02 декабря 2022 10:28  [89] Реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется завершить в конце 2024 года
02 декабря 2022 10:08  [109] Виктория Абрамченко и Глеб Никитин посетили центр экологического просвещения "Экоториум"
02 декабря 2022 10:02  [103] Коллабораториум "Медиапсихология и поликультурная медиасреда: безопасность детей и молодёжи в глобальном пространстве" состоялся в НГЛУ
02 декабря 2022 09:32  [140] Нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай
01 декабря 2022 19:07  [295] Нижегородцы передают в "Коробки храбрости" игрушки, творческие наборы и книги для детей
Общество

Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел стройплощадку станции метро "Сенная"

02 декабря 2022 10:50  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел стройплощадку станции метро "Сенная". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил Максим Орешкин, новые станции метро не окупятся продажей билетов, но это даст большой толчок для развития города и общества.

"Президент постоянно говорит, что мы должны свое развитие строить вокруг человека. Мы должны создавать комфортные условия здесь и сейчас, думая о будущем", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На строительной площадке "Сенная" генеральный директор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова сообщила Максиму Орешкину, что основной этап строительно-монтажных работ начнется в декабре 2022 года. В рамках подготовительного этапа строительства новых станций метро уже переустроено свыше 2 тысяч метров сетей связи и уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей, а также сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Ранее Максим Орешкин посетил ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph