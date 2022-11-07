Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел стройплощадку станции метро "Сенная" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел стройплощадку станции метро "Сенная". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил Максим Орешкин, новые станции метро не окупятся продажей билетов, но это даст большой толчок для развития города и общества.

"Президент постоянно говорит, что мы должны свое развитие строить вокруг человека. Мы должны создавать комфортные условия здесь и сейчас, думая о будущем", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На строительной площадке "Сенная" генеральный директор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова сообщила Максиму Орешкину, что основной этап строительно-монтажных работ начнется в декабре 2022 года. В рамках подготовительного этапа строительства новых станций метро уже переустроено свыше 2 тысяч метров сетей связи и уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей, а также сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Ранее Максим Орешкин посетил ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу.