Профессиональные тренеры станут работать зимой на катках в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцы смогут зимой покататься на коньках на катке в Нижнем Новгороде под руководством профессионального тренера. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, тренировки впервые запланированы на катках около школ и в микрорайонах. Организатором занятий станет МАУ "МЦ спортивных объектов и ГТО", который был создан в этом году по поручению главы города Юрия Шалабаева.

"В настоящее время в рамках проекта "Спорт в каждый двор" планируется проведение занятий и практических уроков по хоккею под руководством профессиональных тренеров. Маленькие нижегородцы, взрослые и ветераны смогут попробовать свои силы и применить умения в классической спортивной классике - катании на льду. Сейчас мы проводим отбор спортивных наставников и определяем места таких занятий", - отметил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

Новая структура муниципалитета займется обслуживанием ледовых площадок. Со списком адресов и расписанием проводимых занятий по ледовым видам спорта можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте "Спорт в каждый двор" и на странице ВК vk.com/sportdvornn.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде зальют более 50 катков во всех районах.