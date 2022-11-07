АНО "АСИРИС" в 2023 году запустит в Нижнем Новгороде программу по восстановлению исторических захоронений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

АНО "АСИРИС" в 2023 году запустит в Нижнем Новгороде программу по восстановлению исторических захоронений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу учреждения Илью Лагутина.

Согласно информации, на первом этапе с помощью волонтеров планируется восстановить 20 захоронений известных нижегородцев.

В пример Илья Лагутин привел захоронения на Бугровском кладбище семьи декабриста Ивана Анненкова, композитора Александра Касьянова, писателя-реалиста Павла Мельникова-Печерского, дочери Максима Горького - Кати, супругов Яворских (Георгий Апполинариевич в 1929 году основал в Нижнем Новгороде театр кукол, Татьяна Ивановна была первым художественным руководителем театра).

Также сообщается, что в следующем году волонтеры движения "Том Сойер фест" планируют провести работы по сохранению 20 домов в Нижегородской области. Всего в работе движения за последние 5 лет приняли участие более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.

Также напомним, что мемориальный комплекс планируют установить на месте Старокопосовского кладбища.