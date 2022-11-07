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Общество

Пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году

06 декабря 2022 15:07  [96] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, за последние пять лет волонтеры движения "Том Сойер Фест" восстановили в квартале церкви Трех Святителей уже восемь домов.

В следующем году в квартале планирует провести работы по сохранению дома №3 на улице Славянской и домов №18, 30, 38 и 40 по улице Короленко. Проектная документация на восстановление будет подготовлена весной 2023 года, после чего начнутся сами работы.

Также в следующем году волонтеры планирует провести ремонт заднего фасада и брандмауэрной стены дома №17 на улице Короленко и восстановить брандмауэрную стену между домами №20а и №22 по улице Новой.

Ранее сообщалось, что усадьбу Гусевых отреставрировали в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года.

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Теги:
ОКН Реставрация
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