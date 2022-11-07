Доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год уменьшат на 403,3 млн рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике обсудила корректировку бюджета города на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно информации, доходная часть городского бюджета сократится на 403,3 млн рублей, в том числе на 323,9 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Уменьшится и расходная часть - на 325,6 млн рублей.

Как рассказал директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин, изменения связаны с переносом ассигнований по отдельным проектам с одного года на другой. Так, средства на проектирование и реконструкцию водопроводной станции "Малиновая гряда" переносятся на 2024 год, а финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации и строительства водопровода в деревне Новопокровское – на 2022 год.

Также за счет средств межбюджетных трансфертов предлагается увеличить расходы на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта, на меры социальной поддержки семей с детьми, на строительство школы № 36 в Новой Кузнечихе и другие направления.

С учетом планируемых изменений параметры бюджета на 2022 год составят: доходы – 69 282 млн рублей, расходы – 72 126,2 млн рублей, дефицит – 2844,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде.