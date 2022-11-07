Нацпроекты — людям
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
07 декабря 2022 16:38  [42] Доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год уменьшат на 403,3 млн рублей
07 декабря 2022 09:12  [190] Региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся в Нижнем Новгороде
06 декабря 2022 18:54  [323] Поддержку молодых специалистов на сельских территориях Нижегородской области предложено увеличить
06 декабря 2022 17:11  [335] Стоимость ремонта Нижегородской станции аэрации составит почти 10,8 млрд рублей
06 декабря 2022 16:45  [361] Комитет по предпринимательству Думы Дзержинска поддержал изменения в Правила работы объектов мелкорозничной торговли
06 декабря 2022 16:38  [255] Почти 255 млрд рублей было инвестировано в основной капитал Нижегородской области за 9 месяцев 2022 года
06 декабря 2022 16:15  [235] Новый водогрейный котел Сормовской ТЭЦ установлен на фундамент
06 декабря 2022 15:53  [229] Применение инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области планируют расширить
06 декабря 2022 13:34  [559] Конференция транспортно-логистического бизнес-блока РЖД открылась в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 16:45  [282] Выручка нижегородских муниципальных предприятий за 9 месяцев 2022 года составила 890 млн рублей
Экономика

Доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год уменьшат на 403,3 млн рублей

07 декабря 2022 16:38  [42] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике обсудила корректировку бюджета города на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно информации, доходная часть городского бюджета сократится на 403,3 млн рублей, в том числе на 323,9 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Уменьшится и расходная часть - на 325,6 млн рублей.

Как рассказал директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин, изменения связаны с переносом ассигнований по отдельным проектам с одного года на другой. Так, средства на проектирование и реконструкцию водопроводной станции "Малиновая гряда" переносятся на 2024 год, а финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации и строительства водопровода в деревне Новопокровское – на 2022 год.

Также за счет средств межбюджетных трансфертов предлагается увеличить расходы на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта, на меры социальной поддержки семей с детьми, на строительство школы № 36 в Новой Кузнечихе и другие направления.

С учетом планируемых изменений параметры бюджета на 2022 год составят: доходы – 69 282 млн рублей, расходы – 72 126,2 млн рублей, дефицит – 2844,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph