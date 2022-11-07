Более 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, замгубернатора Сергей Морозов представил пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ.

Он сообщил, что с 2015 года, когда начала действовать программа капремонта многоквартирных домов, до конца текущего года в регионе будет заменено около 2,4 тысяч лифтов.

В феврале 2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза, согласно которому в Нижегородской области до 2025 года необходимо заменить еще 2 428 лифтов в 758 многоквартирных домах.

Эти лифты будут заменены совместно с ДОМ.РФ в течение 2023-2024 годов с отсрочкой платежа на 5 лет. Сейчас идет поиск поставщиков лифтового оборудования.

Отмечается, что данный проект позволит улучшить качество жилищных условий почти для 187 тысяч нижегородцев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до конца года заменят 221 лифт в 72 домах.