Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2022 16:56  [39] Более 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2024 года
07 декабря 2022 16:22  [70] Ольга Щетинина: "Нижний Новгород — традиционно в лидерах по реализации молодежных проектов"
07 декабря 2022 16:16  [195] Необходимый стаж для звания "Ветеран труда Нижегородской области" для многодетных матерей планируется сократить до 20 лет
07 декабря 2022 16:05  [89] Трех нижегородцев наградили премией имени Найденко на заседании комитета по экологии ЗСНО
07 декабря 2022 15:37  [130] Более 1,5 тысяч нижегородцев уже призваны на службу в армию в рамках осенней кампании
07 декабря 2022 15:29  [99] Более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал"
07 декабря 2022 15:21  [106] Три бесплатных лекции для родителей пройдут в нижегородском парке "Швейцария" в декабре
07 декабря 2022 15:10  [109] Размер МРОТ в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей
07 декабря 2022 15:02  [103] В школах Большемурашкинского округа установили "Парты Героя" землякам, прославившим малую родину воинскими и трудовыми подвигами
07 декабря 2022 14:48  [198] Нижегородцы смогут сэкономить 40% при покупке билетов в купе на новогодние праздники
Общество

Более 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2024 года

07 декабря 2022 16:56  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2,4 тысяч лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, замгубернатора Сергей Морозов представил пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ. 

Он сообщил, что с 2015 года, когда начала действовать программа капремонта многоквартирных домов, до конца текущего года в регионе будет заменено около 2,4 тысяч лифтов.

В феврале 2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза, согласно которому в Нижегородской области до 2025 года необходимо заменить еще 2 428 лифтов в 758 многоквартирных домах.

Эти лифты будут заменены совместно с ДОМ.РФ в течение 2023-2024 годов с отсрочкой платежа на 5 лет. Сейчас идет поиск поставщиков лифтового оборудования.

Отмечается, что данный проект позволит улучшить качество жилищных условий почти для 187 тысяч нижегородцев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до конца года заменят 221 лифт в 72 домах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph