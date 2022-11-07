Цифровые полисы ОМС начали действовать в Нижегородской области с 1 декабря Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Цифровые полисы ОМС начали действовать в Нижегородской области с 1 декабря. Об этом в своем Telegram-канале напомнил замгубернатора, министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, цифровой полис представляет собой код записи о гражданине в едином регистре застрахованных лиц Государственной информационной системы ОМС. Он хранится в личном кабинете на портале Госуслуг и доступен на любом устройстве.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что выпуск полисов ОМС на бумажном или электронном носителей прекращен, но действующие полисы не требуют замены.

Нижегородцы, получившие временные свидетельства до 1 декабря, получат полисы в форме бумажного бланка в прежнем порядке.

Данные о владельцах, оформивших полис ранее, будут автоматически включены в регистр, менять полис не надо. Также данные будут автоматически заноситься при рождении или получении российского гражданства.

Давид Мелик-Гусейнов на переходный период рекомендует иметь при себе действующий полис или документ с единым номером при обращении в медицинские учреждения.

Это пока поможет сохранить оперативность работы медицинских регистратур и позволит снизить риск возникновения конфликтных ситуаций", - написал замгубернатора.

Переходный квартал будет длиться 1 квартал 2023 года. При необходимости он будет продлен.

Ранее сообщалось, что объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области.