Ремонт кабинета рентген-диагностики завершился в больнице №34 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт кабинета рентген-диагностики в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершился в отделении больницы №34 Нижнего Новгорода.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в помещении были заменены все системы инженерной коммуникации, уложено новое напольное покрытие и обновлен интерьер. Стоимость капитального ремонта составила около 1 млн рублей.

Кроме того, в медучреждении появился цифровой маммографический рентген-аппарат. На приобретение этого оборудования из средств регионального бюджета выделили 11,7 млн рублей.

В кабинете также функционирует цифровой рентген-аппарат на два рабочих места, закупленный для поликлиники в 2020 году.

"Оборудование позволяет мгновенно получать снимки высокого качества и разрешения, в результате возрастает пропускная способность регтген-кабинета, пациенты тратят меньше времени на ожидание. Самое главное, что цифровое оборудование минимизирует лучевую нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал", – пояснила главный врач ГКБ №34 Анна Эделева.

Ранее Нижегородская областная фармация поставила новое высокотехнологичное оборудование в ГКБ №7.