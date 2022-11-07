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Общество

Нижегородская область представила свой опыт реализации проекта "Навигаторы детства" Татьяне Голиковой

07 декабря 2022 18:17  [52] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав представил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой нижегородский опыт реализации проекта "Навигаторы детства".

Согласно информации, в рамках Всероссийского проекта в школах внедрили ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Он реализуется в  рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование". 

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, в Нижегородской области сейчас работают уже 785 таких советников.

В 2022 году нижегородские советники принимали участие в организации региональной смены Российского движения школьников "Море внутри", а также тематических смен "Содружество Орлят России" в детских центрах "Лазурный" и "Салют". Кроме того, специалисты активно взаимодействуют с региональным центром наставничества для подростков "Хулиганодом" и муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних.

В 2023 году деятельность советников по воспитанию планируется масштабировать на всю страну. Соответствующая должность появится не только в школах, но и в техникумах и колледжах.

Ранее сообщалось, что центр подготовки координаторов проекта "Навигаторы детства" появится в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дети Образование
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