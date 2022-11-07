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Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов по итогам регионального форума "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай свое".
Согласно информации, в кластер войдут нижегородские региональные изготовители одежды, мебели, специализированных средств гигиены и другой продукции для детей. Они смогут получить дополнительную федеральную и региональную поддержку.
Также по поручению главы региона Глеба Никитина была организована стратегическая сессия по развитию индустрии детских товаров. В ней приняли участие эксперты отрасли и представители предприятий.
Сейчас в Нижегородской области работают более 50 компаний-производителей товаров для детей.
Кроме того, сейчас в регионе разрабатывается "дорожная карта" по развитию отрасли на 2023-2024 годы.
Ранее сообщалось, что программа поддержки производителей детских товаров будет реализована в Нижегородской области.
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