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Бизнес

Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области

07 декабря 2022 18:32  [2] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов по итогам регионального форума "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай свое".

Согласно информации, в кластер войдут нижегородские региональные изготовители одежды, мебели, специализированных средств гигиены и другой продукции для детей. Они смогут получить дополнительную федеральную и региональную поддержку.

Также по поручению главы региона Глеба Никитина была организована стратегическая сессия по развитию индустрии детских товаров. В ней приняли участие эксперты отрасли и представители предприятий. 

Сейчас в Нижегородской области работают более 50 компаний-производителей товаров для детей.

Кроме того, сейчас в регионе разрабатывается "дорожная карта" по развитию отрасли на 2023-2024 годы.

Ранее сообщалось, что программа поддержки производителей детских товаров будет реализована в Нижегородской области.

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Теги:
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