Площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на площади около кинотеатра "Россия". Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения будут действовать с 00:01 8 декабря до 00:01 10 февраля 2023 года на местном проезде проспекта Ленина в районе дома №32.
На подъездах к данному участку установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Кроме того, предупредили в ЦОДД, припаркованные автомобили из зоны перекрытия движения будут эвакуироваться на спецстоянку.
Напомним, что 8 декабря запрещены движение и парковка транспорта возле Дворца спорта на проспекте Гагарина.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+