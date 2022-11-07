Площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля Общество

Фото: ЦОДД

В Ленинском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на площади около кинотеатра "Россия". Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 00:01 8 декабря до 00:01 10 февраля 2023 года на местном проезде проспекта Ленина в районе дома №32.

На подъездах к данному участку установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Кроме того, предупредили в ЦОДД, припаркованные автомобили из зоны перекрытия движения будут эвакуироваться на спецстоянку.

Напомним, что 8 декабря запрещены движение и парковка транспорта возле Дворца спорта на проспекте Гагарина.