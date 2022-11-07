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Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 8 декабря

07 декабря 2022 10:11  [56] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 8 декабря будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в ближайший четверг будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия: 8 декабря во Дворце Спорта в рамках Единой лиги ВТБ состоится баскетбольный матч "Пари НН" - "Автодор" (Саратов).

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

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Теги:
Городское хозяйство движение Транспорт
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