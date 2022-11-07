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Нижегородские подростки-вандалы извинились за свои действия и устранили их последствия

08 декабря 2022 12:46  [34] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские подростки-вандалы извинились за свои действия и устранили их последствия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых подростки нарушали общественный порядок, расписывали маркером стены подземного перехода и курили в торговом центре. Причем подростки сами сняли и распространили данный ролик.

Согласно информации, полицейские начали проверку по данному факту и установили личности шестерых человек. Ими оказались 14 и 16-летние учащмеся школ и техникумов Нижнего Новгорода и Кстовского района. В отделе полиции с ними провели профилактические беседы.

Как рассказали подростки, в одном из мессенджеров они создали группу для любителей одного из музыкальных жанров и отправили приглашения на встречу, которая прошла 4 декабря.

Видео с данной встречи снималось для привлечения внимания к группе. После бесед подростки принесли свои извинения и отмыли стены перехода.

Также в отношении 16-летнего ученика колледжа составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Сейчас устанавливаются личности остальных участников событий.

Ранее сообщалось, что полиция установила личности подростков, устроивших погром в нижегородском парке "Швейцария".

 

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Теги:
Вандализм МВД
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