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Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря. Об этом предупредили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в этот период днем прогнозируются дождь и мокрый снег, а ночью - наступление заморозков. В связи с этим на дорогах может образовываться гололед.
Госавтоинспекция рекомендует нижегородским водителям воздержаться от совершения опасных манеров на дороге, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость перед светофорами и пешеходными переходами.
Пешеходам же рекомендуется быть максимально бдительными перед выходом на проезжую часть, в темное время суток двигаться по освещенным участкам и носить светоотражающие элементы.
Ранее сообщалось, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 10 декабря.
Также напомним, что введенный из-за непогоды режим ЧС отменен в Нижегородской области.
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