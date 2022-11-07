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Общество

Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря

08 декабря 2022 13:17  [139] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря. Об этом предупредили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в этот период днем прогнозируются дождь и мокрый снег, а ночью - наступление заморозков. В связи с этим на дорогах может образовываться гололед.

Госавтоинспекция рекомендует нижегородским водителям воздержаться от совершения опасных манеров на дороге, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость перед светофорами и пешеходными переходами.

Пешеходам же рекомендуется быть максимально бдительными перед выходом на проезжую часть, в темное время суток двигаться по освещенным участкам и носить светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 10 декабря.

Также напомним, что введенный из-за непогоды режим ЧС отменен в Нижегородской области.

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Теги:
ГИБДД Погода
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