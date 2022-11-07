Введенный из-за непогоды режим ЧС отменен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Введенный из-за непогоды режим ЧС отменен в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, режим ЧС межмуниципального характера был введен в Нижегородской области 25 ноября из-за прошедшего накануне ледяного дождя.

Электроснабжение во все пострадавшие от непогоды населенные пункты региона было подано 29 ноября.

Особый режим вводился на следующих территориях: Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.

В остальных районах действовал повышенный режим готовности. Он также отменен.