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Общество

Еще один ветхий дом снесли в Приокском районе

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода подрядчик демонтировал аварийный деревянный дом №128а на проспекте Гагарина. 

Как рассказали в администрации района, уже в ближайшее время с данной площадки вывезут мусор.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, данный дом был в списке на снос.

"Дом 1930 года, аварийный.  С жильцами провели работу, все семьи расселены. Напомню, летом в этом здании, где уже никто не проживал, случился пожар, который напугал жителей рядом стоящих домов. Поэтому снос аварийного здания проводится, в первую очередь, для безопасности приокчан", - рассказал глава района.

Как сообщалось ранее, более 100 аварийных домов планируется расселить в Нижнем Новгороде к 2023 году в рамках реализации четвертого этапа региональной адресной программы по переселению граждан.

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Теги:
Ветхий фонд Приокский район
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