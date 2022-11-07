Более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на дополнительные выплаты в Фонде обязательного медицинского страхования заложено 152,4 млрд рублей.

Как рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова, ежемесячно врачам районных больниц будет выплачиваться к зарплате 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать дополнительно 14,5 тысяч рублей, а медики скорой помощи - 11,5 тысяч рублей.