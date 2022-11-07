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Общество

Более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году

08 декабря 2022 16:44  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на дополнительные выплаты в Фонде обязательного медицинского страхования заложено 152,4 млрд рублей.

Как рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова, ежемесячно врачам районных больниц будет выплачиваться к зарплате 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать дополнительно 14,5 тысяч рублей, а медики скорой помощи - 11,5 тысяч рублей.

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Теги:
Выплаты Здравоохранение
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