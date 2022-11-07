Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в эти дни также прогнозируется сильный ветер.

Коммунальные службы уже подготовились к непогоде. Для того, чтобы не мешать проезду автомобилей, техника, в основном, будет работать вечером, ночью и рано утром.

Юрий Шалабаев отметил, что выпадение 45 мм осадков означает образование полуметровых сугробов. В среднем за весь месяц выпадает 60 мм снега.

"Сейчас основные магистрали, остановки и муниципальные тротуары вычищены до асфальта. Не стоит ждать, что в период снегопада, они будут выглядеть также. Одномоментно такую массу снега убрать очень сложно", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря.

Также напомним, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 10 декабря.