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Общество

Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря

08 декабря 2022 17:32  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в эти дни также прогнозируется сильный ветер.

Коммунальные службы уже подготовились к непогоде. Для того, чтобы не мешать проезду автомобилей, техника, в основном, будет работать вечером, ночью и рано утром.

Юрий Шалабаев отметил, что выпадение 45 мм осадков означает образование полуметровых сугробов. В среднем за весь месяц выпадает 60 мм снега.

"Сейчас основные магистрали, остановки и муниципальные тротуары вычищены до асфальта. Не стоит ждать, что в период снегопада, они будут выглядеть также. Одномоментно такую массу снега убрать очень сложно", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря.

Также напомним, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 10 декабря.

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