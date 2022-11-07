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Общество

Завод ОМК в Выксе – в числе лидеров национальной экологической премии

09 декабря 2022 10:08  [34] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) вошел в тройку лидеров национальной экологической премии в номинации "Экопродукт".

Предприятие представило наиболее экологичную на сегодня технологию выплавки стали. Ее углеродоемкость более чем в 5,5 раз ниже средней по заводам металлургии в России и сопоставима с уровнем лучших установок Евросоюза. Это один из самых низких показателей удельных выбросов парниковых газов среди российских и зарубежных металлургических предприятий.

ОМК системно снижает негативные последствия для окружающей среды от производственной деятельности. За последние несколько лет компания отказалась от неэкологичных мощностей завода в Выксе, благодаря этому уровень воздействия производства на атмосферный воздух Выксы снизился более чем на 90%. Более чем наполовину уменьшили стоки воды, продолжается переход к работе завода на закрытых оборотных циклах. Также шестикратно снизили объем твердых коммунальных отходов для захоронения: до 95% отходов передают либо в утилизацию, либо в производство.

"ОМК системно снижает воздействие своих производств на окружающую среду, инвестирует в новые экологичные решения и технологии. Компания ежегодно направляет на эти цели более 1 млрд рублей. В этом году Совет директоров ОМК утвердил климатическую стратегию крупнейшего завода компании, который находится в Выксе. Таким образом предприятие присоединяется к борьбе с изменениями климата и будет снижать углеродный след своей продукции до 2050 года", – прокомментировал директор по безопасности производства ОМК Всеволод Агеев.

Справка

Чусовской завод ОМК также вошел в тройку лидеров национальной экологической премии в номинации "Экопредприятие" с проектом по сокращению на 58% объемов выбросов от автомобильного транспорта в атмосферный воздух. Национальная экопремия – профессиональная награда для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Ее основная миссия – подчеркнуть важность бережного отношения к природе, продвижение экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки, экоактивистов, популяризация лучших примеров природоохранных практик. Награждение победителей состоялось 8 декабря в Москве.

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Теги:
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