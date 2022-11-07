Шесть отделений Семеновской ЦРБ отремонтируют по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть отделений Семеновской ЦРБ отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, модернизированы будут детское отделение, отделение для оказания паллиативной помощи в Ильино-Заборской участковой больнице, взрослая и детская поликлиники, врачебная амбулатория в поселке Тарасиха и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Шалдеж.

В 2022 году на проведение работ выделено более 40 млн рублей. На эти средства были отремонтированы 2 и 3 этаж детской поликлиники, во взрослой поликлинике обновлена кровля, отремонтирована отмостка, заменены системы вентиляции, отопления и водоотведения, закончили электромонтажные работы, модернизирована картотеку и регистратуру. Сейчас ведется укрепление лестничных пролетов.

На ремонт инженерных сетей и отделку помещений во врачебной амбулатории в поселке Тарасиха было направлено 2,1 млн рублей, 4,2 млн рублей - на капремонт ФАПа в деревне Шалдеж. В нем заменена кровля и система отопления, закуплена новая мебель и отремонтировано холодное водоснабжение.

Отмечается, что услугами Семеновской ЦРБ пользуются около 37,8 тысяч взрослых и 9,5 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что ремонт Выксунской ЦРБ полностью завершат весной следующего года.

Также напомним, что три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту.