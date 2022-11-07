Охрану елей усилили в Нижегородской области в рамках акции "Ёлочка, живи!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Охрану елей усилили в Нижегородской области в рамках акции "Ёлочка, живи!". Об этом сообщили в Минлесхозе региона.

Согласно информации, режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря. Защиту леса будут обеспечивать мобильные группы, а на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД, проверяющие документы у перевозчиков елей.

Напомним, что нижегородцы могут заготовить новогодние деревья для собственных нужд, обратившись в лесничество и оплатив госпошлину. Для вырубки ели высотой до 1 метра необходимо заплатить 10 рублей за штуку, до 2 метров - 20 рублей, до 3 метров – 30 рублей, до 4 метров – 40 рублей, свыше 4,1 метра – 5 тысяч рублей. Сотрудники лесничества укажут, где именно можно срубить дерево.

Отметим, что штраф за незаконную вырубку для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч лиц.

Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.