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Происшествия

Директору турфирмы изменили условный срок на реальный за гибель ребенка при пожаре на турбазе под Городцом

09 декабря 2022 11:52  [29] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директору турфирмы изменили условный срок на реальный за гибель ребенка при пожаре на турбазе под Городцом. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на адвоката Светланы Вахтель Дмитрия Алексеенко.

Напомним, пожар произошел 2 ноября 2018 года в одном из коттеджей на турбазе в Городецком районе. Из горящего здания пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе 13 детей. Тело одного ребенка обнаружили после разбора завалов.

Обвиняемыми по делу выступили руководитель турфирмы "Галерея ВИП-Тур" Светлана Вахтель и директор турбазы Светлана Резникова по статье - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека.

Директор турбазы признала вину частично, организатор тура - не признала.

В сентябре 2021 года суд приговорил Светлану Вахтель к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией путешествий, на 3 года, со штрафом 300 тысяч рублей.  Владелицу гостиницы признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека - она получила 3 года условно.

Родители погибшего мальчика и сама Светлана Вахтель не согласились с приговором. Дмитрий и Марина Гергель сочли его слишком мягким, а Светлана Вахтель рассчитывала на оправдательный приговор.

8 декабря, согласно решению апелляционной инстанции, директор турфирмы получила 4 года колонии общего режима. Она была взята под стражу в здании суда.

По словам Дмитрия Алексеенко, в действиях его подзащитной нет состава преступления. Планируется, что приговор будет обжалован.

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Теги:
Городецкий район Суд
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