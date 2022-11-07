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Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, матч в поддержку военнослужащих, мобилизованных и их семей пройдет в КРК "Нагорный" в 19:00.
Вход бесплатный, по регистрации по ссылке.
В матче примут участие действующие игроки и ветераны ХК "Торпедо", игроки ЖХК "Торпедо", участники нижегородских команд Офицерской хоккейной лиги, а также сотрудники региональных органов исполнительной власти.
На матче будет организован добровольный сбор средств, которые направят военнослужащим, мобилизованным и их семьям.
Также перед началом матча и в перерывах будет организована развлекательная программа, раздача сувенирной продукции и выступления группы поддержки "Торпедо Stars" и Губернского оркестра.
Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижнего Новгорода призвала горожан помочь с отправкой гуманитарного груза на Донбасс.
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