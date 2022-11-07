Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, матч в поддержку военнослужащих, мобилизованных и их семей пройдет в КРК "Нагорный" в 19:00.

Вход бесплатный, по регистрации по ссылке.

В матче примут участие действующие игроки и ветераны ХК "Торпедо", игроки ЖХК "Торпедо", участники нижегородских команд Офицерской хоккейной лиги, а также сотрудники региональных органов исполнительной власти.

На матче будет организован добровольный сбор средств, которые направят военнослужащим, мобилизованным и их семьям.

Также перед началом матча и в перерывах будет организована развлекательная программа, раздача сувенирной продукции и выступления группы поддержки "Торпедо Stars" и Губернского оркестра.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижнего Новгорода призвала горожан помочь с отправкой гуманитарного груза на Донбасс.