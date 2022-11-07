Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
09 декабря 2022 12:56  [66] Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря
07 декабря 2022 13:35  [382] Профессиональные тренеры станут работать зимой на катках в Нижнем Новгороде
06 декабря 2022 16:34  [323] Нижегородские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE до 2024 года
05 декабря 2022 17:07  [366] Саблисты из Арзамаса завоевали медали на турнире "Московская сабля"
01 декабря 2022 15:27  [429] Хоккейную многофункциональную площадку планируют построить в Новинках
28 ноября 2022 15:57  [412] ФК "Пари Нижний Новгород" вышел в плей-офф кубка России по футболу
28 ноября 2022 15:14  [637] Александр Харламов: "Из года в год покупать игроков за 30-50-80 млн – это путь в никуда"
28 ноября 2022 14:18  [448] ХК "Торпедо" ищет партнера для создания команды в ВХЛ
25 ноября 2022 15:21  [582] Три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой
25 ноября 2022 13:46  [604] Нижегородцы до 2 декабря могут принять участие в голосовании за номинантов премии "Лучшие в спорте-2022"
Спорт

Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря

09 декабря 2022 12:56  [66] Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

Благотворительный хоккейный матч #МыВместе состоится в Нижнем Новгороде 12 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, матч в поддержку военнослужащих, мобилизованных и их семей пройдет в КРК "Нагорный" в 19:00.

Вход бесплатный, по регистрации по ссылке.

В матче примут участие действующие игроки и ветераны ХК "Торпедо", игроки ЖХК "Торпедо", участники нижегородских команд Офицерской хоккейной лиги, а также сотрудники региональных органов исполнительной власти.

На матче будет организован добровольный сбор средств, которые направят военнослужащим, мобилизованным и их семьям.

Также перед началом матча и в перерывах будет организована развлекательная программа, раздача сувенирной продукции и выступления группы поддержки "Торпедо Stars" и Губернского оркестра.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижнего Новгорода призвала горожан помочь с отправкой гуманитарного груза на Донбасс.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph