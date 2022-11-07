Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова "Былое и время" открылась в Русском музее фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, экспозиция приурочена к 80-летию автора. В нее вошло более 100 фотографий разных лет.

Николай Мошков около 30 лет работал собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС, сотрудничал с местными и федеральными печатными изданиями. Является членом Союза журналистов России, автором многочисленных фотоальбомов.

Как рассказал член Союза журналистов, Заслуженный работник культуры России Вячеслав Федоров, Николай Мошков более 50 лет через свои снимки показывает развитие Нижнего Новгорода, неудачи и достижения нижегородцев.

Представленные на выставке фотокадры сделаны в Нижнем Новгороде (Горьком), Арзамасе, Ковернине, Городце и других местах нижегородской глубинки. Многие работы демонстрируются впервые.

Экспозиция будет работать до 15 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что выставка нижегородского фотохудожника Дмитрия Закунова открылась в "Рекорде".