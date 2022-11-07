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Культура и отдых

Выставка нижегородского фотохудожника Дмитрия Закунова открылась в "Рекорде"

07 декабря 2022 17:02  [1] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка работ фотохудожника Дмитрия Закунова "Хронофотография. Формы времени" открылась в нижегородском центре "Рекорд".

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, в экспозицию вошли фотографии из циклов "Время вина", "Рестораны и кафе", "Спорт", "Психопатология повседневности", "Шаманы". Они посвящены мистике, психологии, повседневности и красоте. Увидеть работы можно будет до 15 января 2023 года.

"Несколько лет я работаю над проектом "Хронофотография", делая снимки людей на длинной выдержке. С большой радостью могу сказать, что эти работы получили позитивный отклик – в апреле я принял участие в выставке "Ресурсы человеческого" в Центре современного искусства в Великом Новгороде, а теперь мои фотографии можно увидеть в центре культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде, родном для меня городе, что особенно приятно. "Хронофотография. Формы времени" – выставка, собранная из разных серий моих работ – визуальный опыт цифровой фотографии как художественного инструмента отображения проблематики повседневных тем, психологии, мистики и красоты движений человеческого тела", – рассказал фотохудожник Дмитрий Закунов.

Ранее сообщалось, что выставка произведений художника-графика Николая Величко открылась в НГХМ.

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Теги:
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