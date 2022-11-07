Еще восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будет закуплено в Нижнем Новгороде Общество

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Еще восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будет закуплено для Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, подрядчика на поставку камер ищет ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Восемь комплексов должны быть произведены в 2022 году, а их срок службы должен составлять 6 лет. Пять устройств будут стационарными, а три - для мобильного применения. Их стоимость оценивается в 26,4 млн рублей.

Подрядчик будет определен 19 декабря, а поставка комплексов должна быть осуществлена не позднее 29 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что комплексы фотовидеофиксации за первый день работы на Окском съезде выявили около 300 нарушений ПДД.

Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.