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Комплексы фотовидеофиксации за первый день работы на Окском съезде выявили около 300 нарушений ПДД. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, фиксировались и нарушения, связанные с выездом личного и грузового транспорта на выделенные полосы.
Напомним, штрафовать за выезд на "выделенку" Окского съезда в Нижнем Новгороде начали с 1 декабря. Штраф за это нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.
Ранее выделенная полоса для общественного транспорта появилась на улице Бекетова. Кроме того, "выделенку" организовали на проспекте Ленина.
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