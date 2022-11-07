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Комплексы фотовидеофиксации за первый день работы на Окском съезде выявили около 300 нарушений ПДД

02 декабря 2022 11:46  [208] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексы фотовидеофиксации за первый день работы на Окском съезде выявили около 300 нарушений ПДД. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, фиксировались и нарушения, связанные с выездом личного и грузового транспорта на выделенные полосы.

Напомним, штрафовать за выезд на "выделенку" Окского съезда в Нижнем Новгороде начали с 1 декабря. Штраф за это нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее выделенная полоса для общественного транспорта появилась на улице Бекетова. Кроме того, "выделенку" организовали на проспекте Ленина.

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Теги:
ПДД Транспорт
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