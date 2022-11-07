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Общество

Жители предложили обустроить прогулочную зону с детской площадкой на Волжской набережной

09 декабря 2022 15:50  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жители в ходе общественных обсуждений предложили обустроить прогулочную зону с детской площадкой на участке Волжской набережной от дома №3 по улице Сибирской до улицы Пролетарской. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Согласно информации, нижегородцы предложили установить на территории освещении, обустроить зону отдыха с качелями, детскую и спортивную зоны, а также провести озеленение, например, дополнить растущие деревья и кустарники ивой и барбарисом.

Кроме того, на набережной могут появиться дорожки из брусчатки для пешеходов и асфальтовая велодорожка, а на детской и спортивной зоне выложено резиновое покрытие.

Ранее сообщалось, что макет плашкоутного моста может появиться на площади Благовещенской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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