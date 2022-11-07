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Общество

Макет плашкоутного моста может появиться на площади Благовещенской в Нижнем Новгороде

08 декабря 2022 17:55  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественные обсуждения будущего благоустройства сквера у Зачатьевской башни Кремля и площади Благовещенской прошли в Нижегородском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Как рассказал и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов, после проведения благоустройства от Зачатьевской до Георгиевской башни появится пешеходная зона, примыкающая к скверу.

Председатель правления благотворительного фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков отметил, что благоустройство сквера перед Зачатьевской башне необходимо синхронизировать с развитием улицы Кожевенной.

Также директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов предложил отметить вклад Петра I, памятник которого установлен в сквере, в развитие волжского судостроения и появление нового типа судов.

Экскурсоводы отметили необходимость обустройства сувенирной лавки и системы навигации на площади.

Кроме того, Юрий Филиппов предложил установить на Благовещенской площади макет плашкоутного моста - предшественника нынешнего Канавинского моста. 

Также участники обсуждений рассказали о необходимости проработки связи между площадью и набережной Федоровского.

Специалисты "Нижегородгражданпроект" учтут все предложения при разработке проекта благоустройства и проведут еще одни обсуждения для более детальной проработки.

Ранее сообщалось, что сквер Белинского в Нижнем Новгороде благоустроят в 2025 году после завершения строительства метро.

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

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Теги:
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