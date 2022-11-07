Первые девять округов Нижегородской области получили оценки по исполнению нацпроектов Общество

В Нижегородской области по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина начались обсуждения качества исполнения мероприятий национальных проектов. Первые девять муниципальных образований региона уже получили оценки по итогам специальных заседаний советов депутатов.

Надлежащим исполнение всех нацпроектов признано на территории Шарангского, Шатковского, Сеченовского Дальнеконстантиновского, Кстовского, Сокольского, Семёновского, Княгининского округов. Надлежащим и удовлетворительным исполнение нацпроектов названо в Вачском муниципальном округе.

Напомним, по поручению главы региона в декабре в муниципальных районах и округах Нижегородской области должны быть проведены заседания земских собраний и городских дум, в ходе которых представители регионального правительства и муниципалитетов оценивают итоги исполнения национальных проектов в 2022 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

"Оценка деятельности муниципалитетов по реализации нацпроектов за год – это один из важнейших показателей эффективности работы. Ключевой целью реализации национальных проектов, определенной президентом России Владимиром Путиным, является улучшение жизни людей. Мероприятия нацпроектов должны быть на личном контроле каждого главы", - отмечал ранее Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 12 нацпроектах: "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Демография", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Наука и университеты", "Безопасные качественные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда".