Финансирование конкурса "Открытый Нижний" в 2023 году увеличат до 15 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению обсудили итоги реализации конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в текущем году.

Согласно информации, конкурс проводится с 2008 года. За это время его участники реализовали более 330 социальных проектов на сумму почти 45 млн руб.

В 2022 году фонд конкурса был увеличен с 1,7 млн рублей до 6,5 млн рублей. Его победителя в текущем году стали 24 проекта в пяти номинациях: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зеленый Нижний", "Социальный Нижний".

В следующем году финансирование конкурса увеличили до 15 млн рублей, а размер одного гранта составит 500 тысяч рублей.

Председатель постоянной комиссии Ольга Балакина предложила разработать в рамках конкурса "Открытый Нижний" отдельное направление для ТОСов, что наделит их ресурсами для развития. Данное предложение будет направлено в администрацию Нижнего Новгорода.

Также депутаты обсудили мероприятия, проводимые администрацией города в рамках реализации Положения о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав Нижнего Новгорода. Первым населенным пунктом, в котором по итогам схода был избран сельский староста, стала деревня Новопавловка. Им стал Сергей Каретников. В 2023 году выборы старост пройдут в деревнях Комарово, Новая и Слобода Подновье.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев отметил, что сельские старосты координируют работы по уборке территории, освещению, ремонту дорог, к ним жители обращаются по всем вопросам.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч нижегородцев приняло участие в мероприятиях соседских центров в 2022 году.