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Расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, расписание будет регулировать перевозки как в будние дни, так и в выходные.
Отмечается, что ранее строгого расписания частных маршрутов в Нижнем Новгороде не было.
Так, в декабре - начале января расписание будет введено на маршрутах Т-13, Т-24, Т-29, Т-44 и Т-83. Благодаря нему будет определено время выхода первого и последнего автобуса с конечных остановок, а также плановые интервалы движения.
За несоблюдения расписание перевозчики будут нести ответственность.
Напомним, в сентябре сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.
Также ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года.
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