Расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, расписание будет регулировать перевозки как в будние дни, так и в выходные.

Отмечается, что ранее строгого расписания частных маршрутов в Нижнем Новгороде не было.

Так, в декабре - начале января расписание будет введено на маршрутах Т-13, Т-24, Т-29, Т-44 и Т-83. Благодаря нему будет определено время выхода первого и последнего автобуса с конечных остановок, а также плановые интервалы движения.

За несоблюдения расписание перевозчики будут нести ответственность.

Напомним, в сентябре сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года.