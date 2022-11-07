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Общество

Запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года

08 декабря 2022 11:39  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

Согласно информации, автобус будет курсировать по маршруту поселок Доскино - станция метро "Парк культуры".

Также Артем Бафанов добавил, что маршруты №15 и 32 были продлены до станции "Петряевка". 

Кроме того, по его словам, дефицит водителей в Нижнем Новгороде составляет 45%. Для решения этой проблемы для иногородних сотрудников организовано бесплатное размещение в пансионате в Зеленом городе, а зарплаты водителей увеличены до 65 тысяч рублей.

Напомним, ранее маршрут А-84 планировалось запустить в декабре.

Также ранее сообщалось, что автобус Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до остановки "Горьковские товары" с 15 декабря.

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Теги:
Общественный транспорт
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